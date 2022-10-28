Раскрыты новые подробности крушения Су-30 в Иркутске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 5 238

В результате трагедии погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

Раскрыты новые подробности крушения Су-30 в Иркутске

Фото: Кушниренко Алексей / ТАСС

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Пилоты Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске, в момент трагедии могли находиться без сознания. Произойти это могло из-за проблем с подачей кислорода — был неисправен баллон. Такие данные обнародовало восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

«Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна СУ-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — говорится в официальном сообщении.

Трагедия произошла вечером 23 октября. По факту случившегося возбудили уголовное дело по стать е о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Сейчас в связи со случившимся проводятся следственные мероприятия с работниками Иркутского авиационного завода — это поможет определить нарушение правил безопасности при обслуживании системы подачи кислорода в Су-30.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в авиакатастрофе погибли два летчика-испытателя — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Их самолет упал на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино.

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