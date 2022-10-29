Раньше певица и ее соседка по деревне Грязь были частыми гостьями друг у друга, а дети Аллы Борисовны и вовсе называли Алину Редель бабушкой. Теперь все это в прошлом, в настоящем — одни проблемы.

Пока сбежавшая из России Алла Пугачева наслаждается новым местом жительства в Израиле ее близкая подруга и соседка по деревне Грязь Алина Редель стала жертвой мошенников. В социальной сети от имени знаменитого ученого и продюсера начали публиковать посты с мольбами о помощи. Фанатам Редель рассказывали, что женщине срочно нужны деньги. Причем, немаленькие, передает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

По словам мошенников, у Редель начались проблемы со здоровьем. 85-летней женщине якобы нужно срочно сделать не одну, а сразу несколько дорогостоящих операций!

«Кто сколько может, помогите! У меня появились большие проблемы со здоровьем, и нужно сделать в ближайшие дни несколько дорогостоящих операций! Срочно нужна четвертая положительная кровь. Пожалуйста, я очень на вас рассчитываю! Я через один-два месяца смогу все вернуть!» — приводит цитату из текста публикаций ФАН.

Спустя какое-то время душераздирающие сообщения исчезли. Поклонники надеются, что люди, устроившие этот «розыгрыш», не испугали пожилую Редель. Не дай бог, что-нибудь случиться по-настоящему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сбежавшая Алла Пугачева продолжает зарабатывать деньги в России.