Куда же ты умотала: сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать деньги в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 126

Бизнес Пугачевой в России продолжает приносить ей деньги

Куда же ты умотала: сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать деньги в России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Инсайдеры рассказали, что побег певицы в Израиль отразился на ее прибыли.

Бизнес Аллы Пугачевой переживает не лучшие времена. 73-летняя певица после побега из России с детьми и мужем Максимом Галкиным* лишилась части доходов, но без денег не осталась. Гастролирующий супруг содержит семью. О состоянии российского бизнеса исполнительницы рассказала журналист Мария Иваткина.

В 1997 году Пугачева заключила контракт с обувной фирмой и начала производить обувь и аксессуары. Сапоги, туфли и кроссовки с удобной колодкой, несмотря на кусающиеся цены, пользовались спросом. Модели звездного бренда до сих пор можно найти на торговых площадках.

Инсайдерские источники утверждают, что после побега в Израиль дела с российским бизнесом у Пугачевой пошли плохо. Отъезд сказался на отношении покупателей к бренду. Спрос на обувь резко упал, поэтому маркетплейсы вынуждены устраивать распродажи на оставшиеся модели.

«Алла, ну куда же ты умотала? После слов Пугачевой о холопах и рабах производитель вынужден распродавать обувь под ее брендом с дисконтом. И то недешево. Ботфорты аж 20 тысяч рублей», — рассказала Мария Иваткина в одном из интервью.

Пугачева неоднократно запускала разные проекты, но они прогорали. Не пошло производство авторских духов, чипсов, да и школа для талантливых детей вскоре закрыла свои двери. После многомиллионных потерь артистка нашла жилку для заработка на россиянках и запустила обувной бренд. Но выживет ли он сейчас — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач прокомментировал возможность Орбакайте быть мамой Лизы и Гарри.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.

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