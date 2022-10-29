Я не трус, но я боюсь: как страх выбил светскую лицу Собчак из колеи

Ситуация на литовской границе застала светскую львицу врасплох — куда делась маска уверенной хищницы?

Не только экстремалка и хищница, но и трусиха — Ксения Собчак показала истинное лицо, когда переходила литовскую границу. В этот момент у ведущей земля уходила из-под ног, об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала физиогномист Елена Мифф.

«Особенно заметен страх, когда мы видим, что она близко подходит к границе: шаг ее замедляется, и она постоянно нервно оборачивается. <> Конечно, невротические наклонности на лице очень сильно прослеживаются, потому что Ксения постоянно крутит головой до бесконечности. <…> Она бесконечно машет руками — у нее такая форма защиты», — пояснила эксперт.

Но как только телеведущая пересекает границу, поведение ее кардинально меняется, отмечает собеседница. К Собчак тут же возвращаются самообладание, уверенность, покой.

«Обратите внимание, когда она перешла эту заветную границу, как она накидывает сумочку и уже комфортно и чуть ссутулившись активненько пошла, пошла…» — добавила Елена Мифф.

В целом же с «диагнозом» знаменитости все ясно — неисправимая хищница и экстремалка, говорит она. На это указывают и внешние данные Ксении: форма лица, носа, челюсти.

«С точки зрения физиогномики Ксения безусловно врожденный охотник. Она — охотница за сверхэкстремальными ощущениями и она — конечно, разрушительница. Люди с такой внешностью рождаются крайне редко, у нее продолговатые черты лица. Бесконечно длинное лицо, длинный, достаточно такой деформированный немножко рот, челюсть. соответственно, если разбирать с точки зрения древнего фэншуя, у нее лицо такой, знаете, хищной охотницы», — констатирует собеседница.

И это еще не все — вредительство Ксении тоже свойственно, причем и самой себе. Она искусно умеет взлетать вверх, а потом так же стремительно падать. И на этом все заканчивается, подчеркивает специалист.

«Мы видим, конечно, это видео. Оно полностью приводит всех, потому что мы не привыкли к такой Ксении. Мы привыкли горделивой, наглой такой победительнице, волевой. А здесь, конечно, руки, ноги, лицо — все в разные стороны», — заключила Елена Мифф.

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