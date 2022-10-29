Бывшая девушка Егора Крида чудом не погибла в ДТП: «Машина стояла на крыше»

Модель Ольга Ломакина рассказала, что потеряла управление своим Mercedes во время движения по Дмитровскому шоссе. Автомобиль знаменитости налетел на бетонное сооружение и перевернулся.

Модель Ольга Ломакина, которая состояла в романтических отношениях с певцом Егором Кридом, попала в страшное ДТП в Москве. Девушка смогла выжить только чудом, пишет портал StarHit со ссылкой на соцсети знаменитости.

Незадолго до жуткой аварии Ольга двигалась по Дмитровскому шоссе на своем автомобиле марки Mercedes. Внезапно она потеряла управление: руль резко повело влево. Вскоре кроссовер налетел на бетонное сооружение, подлетел вверх и перевернулся, упав на крышу.

Выбраться из иномарки Ломакиной помогли случайные прохожие. Судя по повреждениям на передней части автомобиля, ремонту он не подлежит. К счастью, сама Ольга серьезных травм не получила — только сотрясение мозга.

«Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне… Повело руль влево резко и все… Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец. Я сама отстегнулась от ремня безопасности, машина стояла на крыше, и тут прибежали люди, начали помогать. После приехала моя родная сестра и была со мной!» — рассказала бывшая избранница Егора Крида.

Instagram* / olgalomakinaa

Сестра Ольги приехала на место аварии вскоре после ДТП. Также довольно быстро подоспели сотрудники экстренных служб. Медики осмотрели пострадавшую, после чего дорожные полицейские выяснили у нее подробности произошедшего.

«Благодарю Бога, что все обошлось! И благодарю вас, что с пониманием относитесь ко всему и проявляете заботу», — обратилась Ломакина к подписчикам.

Ольга Ломакина в 2018 году принимала участие в шоу «Холостяком». Тогда его главным героем был как раз Егор Крид. Красавица из Ельца почти завоевала сердце звездного блондина, но ушла из шоу по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом ДТП с участием звезды шоу «Холостяк». Виктория Короткова сбила человека, двигаясь по Кутузовскому проспекту в Москве. Пешехода отбросило на соседнюю полосу, он скончался на месте.

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