Видео: Сбившая пешехода звезда «Холостяка» приехала в московское УВД

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Алиса Маркова
Срочная новость 68

Авария произошла на Кутузовском проспекте. В результате полученных травм перебегавший дорогу мужчина скончался. Виктория Короткова в свою очередь была доставлена в больницу.

Фото, видео: Instagram @korotkova_viktoriya; 5-tv.ru

Сбившая пешехода звезда «Холостяка» приехала в московское УВД по ЗАО с адвокатом и спутником по имени Сергей Бунятов, который является организатором вечеринок — так написано на его странице в Instagram. От комментариев Виктория Короткова отказалась.

Вечером 5 октября женщина ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту в Москве.

Согласно информации 5-tv.ru, в районе 7-го километра магистрали автоледи сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу 39-летнего мужчину. После удара горе-пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Известно, что подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.

По предварительным данным, Виктория Короткова управляла авто будучи трезвой. Mercedes зарегистрирован на мужчину, который имеет три неоплаченных штрафа на общую сумму 2 500 рублей.

Звезда «Холостяка» сразу после аварии была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности. Однако вскоре женщина покинула медучреждение на патрульной машине ГИБДД.

Виктория Короткова была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Во время участия в телепроекте фактически она еще состояла в браке. После череды свиданий с Егором Кридом она подала на развод. На протяжении текущего года автоледи 28 привлекалась к административной ответственности.

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