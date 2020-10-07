Видео: Сбившая пешехода звезда «Холостяка» приехала в московское УВД
Авария произошла на Кутузовском проспекте. В результате полученных травм перебегавший дорогу мужчина скончался. Виктория Короткова в свою очередь была доставлена в больницу.
Фото, видео: Instagram @korotkova_viktoriya; 5-tv.ru
Сбившая пешехода звезда «Холостяка» приехала в московское УВД по ЗАО с адвокатом и спутником по имени Сергей Бунятов, который является организатором вечеринок — так написано на его странице в Instagram. От комментариев Виктория Короткова отказалась.
Вечером 5 октября женщина ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту в Москве.
Согласно информации 5-tv.ru, в районе 7-го километра магистрали автоледи сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу 39-летнего мужчину. После удара горе-пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Известно, что подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.
По предварительным данным, Виктория Короткова управляла авто будучи трезвой. Mercedes зарегистрирован на мужчину, который имеет три неоплаченных штрафа на общую сумму 2 500 рублей.
Звезда «Холостяка» сразу после аварии была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности. Однако вскоре женщина покинула медучреждение на патрульной машине ГИБДД.
Виктория Короткова была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Во время участия в телепроекте фактически она еще состояла в браке. После череды свиданий с Егором Кридом она подала на развод. На протяжении текущего года автоледи 28 привлекалась к административной ответственности.
Читайте также
88%
0.38 92.52
0.86
Нашли ошибку?