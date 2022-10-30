Россиян предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре

Метеозависимых ждет почти неделя испытаний, поэтому лучше всего подготовиться к этому заранее. Как уберечь себя от неприятных последствий?

Последние дни второго осеннего месяца и начало ноября могут стать настоящим испытанием для некоторых людей: мощная магнитная буря прогнозируется 30 октября. Неблагоприятный период продлится до 6 ноября.

Сила бури будет достигать четырех или пяти баллов. Как пережить это время с наименьшими последствиями?

В первую очередь, с особой внимательностью к своему здоровью в период магнитной бури стоит отнестись страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы. По данным медиков и ученых, пишет Сибкрай.ru, самочувствие ухудшается у имеющих ишемическую болезнь сердца на 55%. И на 25% больше фиксируется приступов.

Таким людям лучше всего изменить свой рацион питания. Отставить в сторону консервированную, жирную и соленую пищу, отказаться от алкоголя. Больше отдыхать, спать и набираться сил.

Кроме того, есть и народные методы, которые помогут легче пережить магнитную бурю. К примеру, можно заварить столовую ложку корня валерианы в стакане кипяченой воды на 12 часов, а после принимать три-четыре раза в день. Или прокипятить десять минут одну ложку цветков липы и выпивать отвар перед сном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чьи судьбы изменит коридор затмений с 25 октября по 8 ноября.