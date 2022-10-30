Россиян предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре
Россиян предупредили о мощной магнитной буре 30 октября
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Метеозависимых ждет почти неделя испытаний, поэтому лучше всего подготовиться к этому заранее. Как уберечь себя от неприятных последствий?
Последние дни второго осеннего месяца и начало ноября могут стать настоящим испытанием для некоторых людей: мощная магнитная буря прогнозируется 30 октября. Неблагоприятный период продлится до 6 ноября.
Сила бури будет достигать четырех или пяти баллов. Как пережить это время с наименьшими последствиями?
В первую очередь, с особой внимательностью к своему здоровью в период магнитной бури стоит отнестись страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы. По данным медиков и ученых, пишет Сибкрай.ru, самочувствие ухудшается у имеющих ишемическую болезнь сердца на 55%. И на 25% больше фиксируется приступов.
Таким людям лучше всего изменить свой рацион питания. Отставить в сторону консервированную, жирную и соленую пищу, отказаться от алкоголя. Больше отдыхать, спать и набираться сил.
Кроме того, есть и народные методы, которые помогут легче пережить магнитную бурю. К примеру, можно заварить столовую ложку корня валерианы в стакане кипяченой воды на 12 часов, а после принимать три-четыре раза в день. Или прокипятить десять минут одну ложку цветков липы и выпивать отвар перед сном.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чьи судьбы изменит коридор затмений с 25 октября по 8 ноября.
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