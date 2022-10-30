Вслед за Брежневой: певица Надежда Грановская покинула Россию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 907

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская уехала в Германию

Вслед за Брежневой: певица Надежда Грановская покинула Россию

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Как и ее бывшая коллега по группе ВИА Гра, знаменитая певица сменила репертуар и больше не оголяется.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская (Мейхер) уехала из России. Теперь певица обосновалась в Германии, где продолжает творческую карьеру.

Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видео, на котором певица исполняет песни на украинском языке на одном из мероприятий в Штутгарте. Композиции про анатомию в кожаном бюстгальтере уже в прошлом: на кадрах певица облачилась в длинную юбку, свитер и берет.

Надежда Грановская родом из Украины. Она вошла в первый состав группы «ВИА Гра» вместе с Аленой Винницкой в 2000 году. Тогда коллектив представлял собой дуэт. За время работы в группе Грановская дважды уходила в декрет, а в 2011-м окончательно покинула ее. После этого она преподавала вокал, работала на телевидении и занималась музыкальным продюсированием. Сейчас Грановская снимается в кино, выступает на сцене и воспитывает троих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вера Галушка из Украины попала в «ВИА Гру» и стала Верой Брежневой.

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