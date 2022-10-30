«Никогда не скрывала»: Дана Борисова показала шрамы на лице

Звезда увлекается косметологическими процедурами, а к пластическим хирургам обращаться боится.

Ведущая Дана Борисова не боится проводить бьюти-эксперименты со своим лицом. Она не скрывает увлечения аппаратной и инъекционной косметологией. Каждым новым преображением звезда делится со своими поклонниками. На этот раз телеведущая перед эфиром телешоу одного из федеральных каналов приподняла прядь волос и показала, что стало с ней после нитевого лифтинга. Селфи она опубликовала в социальной сети.

«Никогда не скрывала, что своей любимой косметологической процедурой считаю нити или нитевой лифтинг. На этой съемке второй день после процедуры. Накануне вечером поставила их, а наутро вперед и с песней», — рассказала Борисова фанатам.

Дана Борисова показала загримированные следы после нитевого лифтинга. instagram* / danaborisova_official

Ведущая призналась, что после установки нитей она испытывала небольшой дискомфорт и натяжение кожи. Поклонники «засыпали» новый пост звезды противоречивыми реакциями.

— Скоро как Гурченко будешь!

— Даночка, красавица и умница.

— В 46 отлично выглядите.

— Ничего себе шрамы, за что они тебя.

— Дана, не делай из себя куклу.

Борисова результатом работы косметолога довольна. Полученного омолаживающего эффекта, по ее словам, хватит почти на год.

«Мне 46, но благодаря грамотному сочетанию процедур всегда дают значительно меньше», — уверена она.

В погоне за красотой и вечной молодостью актриса к кардинальным мерам пока не прибегала. Хирургическую пластику лица она откладывает на потом. Боится не наркоза, а неожиданного эффекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова заявила о скандале с Анастасией Волочковой.

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