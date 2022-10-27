Борисова заявила о скандале с Волочковой: «Даже слегка подрались»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 236

Телеведущая Борисова рассказала о ссоре с балериной Волочковой и попытке помириться

Борисова заявила о скандале с Волочковой: «Даже слегка подрались»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Звезда телеэкранов высмеивала балерину, но теперь, похоже, решила наладить отношения. Что произошло между знаменитостями?

Телеведущая Дана Борисова рассказала о драке с балериной Анастасией Волочковой. Она посвятила этому публикацию на своей страничке в социальной сети. Знаменитости еще недавно публично поливали друг друга грязью, а теперь все может измениться.

«С Настей мы и судились, и скандалили, и даже слегка подрались. Но лично меня настолько изменил этот тревожный и переломный год, что без всяких обид подошла к ней, спросила, как дела, и постаралась сказать какие-то простые добрые слова поддержки», — пояснила Борисова.

По ее мнению, у них с Волочковой немало общего. В частности, они развелись с мужьями в один и тот же год, самостоятельно воспитывают дочерей. Тем не менее, бывшая прима Большого, видимо, пока не готова простить Борисовой прошлые обиды, пишет 7Дней.ru.

Вероятно, что Анастасия Волочкова не может забыть едкие смешки Даны Борисовой по поводу краха отношений эпатажной танцовщицы с банщиком Сергеем. Также Борисова советовала балерине пройти лечение от алкоголизма из-за странных видео артистки в интернете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оскорбляет Волочкову.

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