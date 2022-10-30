Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова назвала размер алиментов от экс-футболиста

Знаменитый футболист женился летом в третий раз, но забыл о ребенке от прошлого брака.

Телеведущая Милана Тюльпанова сообщила, что ее экс-супруг, российский футболист Александр Кержаков, практически не вспоминает об их общем ребенке. Известный спортсмен даже не поздравил сына с днем рождения. В интервью изданию Starhit Тюльпанова рассказала, как она одна воспитывает сына, и помогает ли Кержаков им материально.

Телеведущая отмечает, что равнодушно относится к личной жизни бывшего мужа, ее больше волнует, почему ее сын обделен отцовским вниманием.

«На его очередное бракосочетание я отреагировала нормально. Меня по-прежнему триггерит лишь отношение Саши к сыну. Незадолго до этой свадьбы у Темы был день рождения. А отец даже не подарил ребенку подарок, проигнорировал это событие», — прокомментировала бывшая жена футболиста.

Тюльпанова рассказала, что не общается с Кержаковым уже три года, а встречи ее сына с отцом происходят только по инициативе ребенка. Также Тюльпанова поделилась, что футболист практически не помогает своей бывшей семье материально.

«Сейчас Александр платит алименты в размере прожиточного минимума — 11 тысяч рублей. Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать», — объяснила Милана Тюльпанова.

Артемий Кержаков появился на свет в 2017 году. Тюльпанова поделилась, что сейчас состоит в отношениях. Семья также помогает ей воспитывать пятилетнего сына. По словам экс-супруги Кержакова, ребенок увлекается футболом и скоро может оказаться в спортивном интернате.

«Он занимается самбо и футболом и, на мой взгляд, это те виды спорта, которые формируют определенные черты характера. Точно могу сказать, что важно не наличие мужчины в семье», — рассказала Тюльпанова и добавила, что не хотела бы, чтобы ее сын вырос «абьюзивным манипулятором».

Александр Кержаков состоял в браке с Миланой Тюльпановой с 2015 по 2019 год. Летом 2022 года он женился на продюсере Евгении Ледащевой. Футболист активно делится личной жизнью со своей третьей избранницей в социальных сетях.

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