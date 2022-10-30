Политолог назвал истоки лицемерия Запада в зерновой сделке

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 1 814

Политолог Кошкин объяснил двуличность Запада в зерновой сделке желанием прикрыть собственные злодеяния

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; 5-tv.ru

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Несмотря на провокации киевского режима и собственные «грехи», Запад снова преподносит информацию в своем перекрученном формате.

Запад использует выход Российской Федерации из зерновой сделки, чтобы прикрыть собственные агрессивные действия и однобоко выставить Россию главным виновником ситуации. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как объяснил эксперт, вероятность того, что информационные агентства коллективного Запада предоставят достоверные данные о ситуации с украинским зерном фактически равна нулю. Что наиболее вероятно, так это постоянное двуличие Запада и желание прикрыть информационной «салфеткой» собственные грехи.

«Они больше будут говорить, что Россия в одностороннем порядке прерывает возможность поставлять зерно глобальному югу и тем самым взвинчивает цены на сельскохозяйственные продукты. И они ни слова не скажут о том, что они заблокировали наши корабли, не дают возможности выйти нашим сухогрузам с удобрением, с зерном, чтобы поставить на мировой рынок продовольствия нашу продукцию», — объяснил Андрей Кошкин.

Вооруженные силы Украины с помощью британских специалистов организовали атаку на Севастополь. Российские военнослужащие успешно отбили атаку дронов (причем украинские националисты пустили и летающие, и надводные беспилотники).

После нападения на Севастополь Россия вышла из сделки, в которой намеревалась поспособствовать вывозу украинского зерна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала виновником сорванной сделки президента Украины Владимира Зеленского и перечислила столпы «адского трона», на которых стоит киевский режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьера Канады Джастина Трюдо затравили за хвалебную оду Владимиру Зеленскому.

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