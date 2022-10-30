Даже не смешно: премьера Канады Трюдо затравили за хвалебную оду Зеленскому
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал объектом насмешек канадцев за речь о Зеленском
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
В последнее время Джастин Трюдо проявляет подозрительно пылкие симпатии к предводителю киевского режима.
В адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо поднялась волна гнева и негодования за чрезмерную симпатию к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Канадский премьер в своей недавней речи настолько распинался о «героическом» и «беспощадном» Зеленском, что на половине речи истратил все имеющиеся в арсенале комплименты и оперативно свернул «оду» фразой «он украинец».
Граждане Канады категорически не согласны со своим премьером. Негодованием народ поделился в социальных сетях. Особенно разгневал людей тот факт, что Трюдо назвал Зеленского «защитником демократии».
«Сколько дерьма мы должны вытерпеть?»;
«Демократия? Это даже не смешно. Украина — олигархия»;
«Джастину Трюдо нужно повзрослеть и спросить своего защитника демократии Зеленского, почему он арестовывает лидеров оппозиции, убивает русских на Донбассе и запрещает их язык, телевидение, СМИ и культуру?» — снова и снова повторяли в социальных сетях канадцы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что так называемый «чемпион демократии» Владимир Зеленский сорвал сделку с Россией по вывозу украинского зерна в Европу. Продовольственный шантаж Киева прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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