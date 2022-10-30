Даже не смешно: премьера Канады Трюдо затравили за хвалебную оду Зеленскому

В последнее время Джастин Трюдо проявляет подозрительно пылкие симпатии к предводителю киевского режима.

В адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо поднялась волна гнева и негодования за чрезмерную симпатию к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Канадский премьер в своей недавней речи настолько распинался о «героическом» и «беспощадном» Зеленском, что на половине речи истратил все имеющиеся в арсенале комплименты и оперативно свернул «оду» фразой «он украинец».





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Граждане Канады категорически не согласны со своим премьером. Негодованием народ поделился в социальных сетях. Особенно разгневал людей тот факт, что Трюдо назвал Зеленского «защитником демократии».

«Сколько дерьма мы должны вытерпеть?»;

«Демократия? Это даже не смешно. Украина — олигархия»;

«Джастину Трюдо нужно повзрослеть и спросить своего защитника демократии Зеленского, почему он арестовывает лидеров оппозиции, убивает русских на Донбассе и запрещает их язык, телевидение, СМИ и культуру?» — снова и снова повторяли в социальных сетях канадцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что так называемый «чемпион демократии» Владимир Зеленский сорвал сделку с Россией по вывозу украинского зерна в Европу. Продовольственный шантаж Киева прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.