Захарова уличила Шольца в участии в акции протеста против США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 568

Выяснилось, что в молодости канцлер Германии активно сочувствовал антиамериканистам и пацифистам.

Захарова уличила Шольца в участии в акции протеста против США

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила канцлера ФРГ Олафа Шольца в участии в антиамериканской демонстрации в 1983 году.

В своем Telegram-канале она разместила архивную фотографию, ранее опубликованную Telegram-каналом «Милитарист». На ней изображены участники немецкой акции протеста против размещения в стране американского оружия. Среди них замечен молодой и кудрявый в те годы Шольц.

«Отличная история: выяснилось, что будущий канцлер Германии Олаф Шольц участвовал в демонстрации 1983 года против размещения вооруженных сил США в стране, в частности, на авиабазе Ramstein», — подписан снимок.

В свою очередь Захарова отметила, что на снимке среди немецкой молодежи действительно запечатлен нынешний канцлер ФРГ.

«Подтверждаю, это Шольц», — лаконично прокомментировала фото дипломат.

Ирония заключается в том, что сейчас Шольц не скрывает своей преданности США, выступая ярым сторонником их политики и, по сути, представляя и продвигая их интересы на европейском континенте даже в ущерб соотечественникам. Кроме того, будучи, как выясняется, в прошлом «пацифистом», сегодня Шольц является одним из откровенных подстрекателей к военному противостоянию с Россией.

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