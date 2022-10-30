Смешные статисты: как западные политики формируют тотальное неуважение к себе

Две ошибки в двух словах. За такой оговоркой, стоит не только возрастная рассеянность президента США Джо Байдена, но и общее отношение к европейским лидерам, как к неким временщикам, статистам. И во многом такое отношение формируют сами эти политики, своей безответственностью, своей бесхребетностью.

Классический пример: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это один из патриархов немецкой политики, находящийся последние 20 лет на руководящих постах, Так вот он стерпел уже в третий раз, как об него вытерли ноги.

В первый раз это произошло в феврале 2014 года, когда Штайнмайер был одним из гарантов мирного урегулирования Евромайдана. Но националисты на гарантии наплевали, просто захватив власть. Он был одним из разработчиков Минских соглашений, более того, была отдельная формула Штайнмайера о поэтапном выполнении соглашений. Так вот ни один из пунктов Киев не выполнил.

Уже в этом году посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Олафа Шольца ливерной колбасой, а лидер Незалежной Владимир Зеленский демонстративно отменил визит президента Штайнмайера в Киев, но он как вы видим, обиду проглотил и вот все-таки приехал. Над ним подшучивали в поезде, даря букет с ирисами, намекая на необходимость одноименных систем ПВО. Ему, как и остальным гостям, показали коронный номер киевского цирка: воздушная тревога с обязательным посещением бомбоубежища.

Он все это принимает за чистую монету и готов дальше рвать отношения с самым надежным партнером на континенте — с Россией.

Экзальтированность и чрезмерную идеологизацию западных политиков отметил и российский президент. И привел конкретные примеры западного подхода к дипломатии: агрессию англичанки Трасс с ее ядерной кнопкой, лицемерие француза Макрона, безумие американки Пелоси.

«Допустим, она ляпнула там. Девушка немножко не в себе. Как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Поправили бы ее», — сказал Владимир Путин об экс-премьере Великобритании Лиз Трасс.

«От нас из Москвы он полетел в Вашингтон. Вернулся в Париж — все забыто. Как будто и не было никаких договоренностей. Как разговаривать? О чем?» — сказал Путин о Макроне.

«Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия? Кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша, никакой тонкой задумки. Просто бред и все, и самоуверенность», — прокомментировал российский лидер визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

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