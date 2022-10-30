«Надо было остаться»: Мария Погребняк не понимает, чего испугалась Собчак

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 216

Мария Погребняк прокомментировала побег Ксении Собчак в Литву

«Надо было остаться»: Мария Погребняк не понимает, чего испугалась Собчак

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе

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Знаменитый продюсер считает, что сейчас на родине телеведущую осуждают не за политические взгляды.

Продюсер Мария Погребняк прокомментировала побег Ксении Собчак в Литву после громкого скандала о вымогательстве ее коммерческим директором Кириллом Сухановым 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех». В своем Telegram-канале она отреагировала на пост Собчак, в котором та пожаловалась подписчикам на травлю.

Собчак написала, что люди на родине ненавидят ее и с удовольствием занимаются травлей ее команды По словам журналистки, ее обвиняют во лжи. Мария Погребняк ответила на это заявление. Продюсера смутило то, как Собчак вывернула ситуацию.

«СМИ пишут, что она не находится в статусе подозреваемой, но почему она уехала, если непричастна? Надо было остаться и помогать своим сотрудникам, а может и не надо помогать, если за ее спиной творили беззаконие», — поделилась своим мнением Погребняк.

Продюсер отметила, что Собчак на родине сейчас осуждают не за иные политические взгляды, а за «уголовщину».

Погребняк также поддержала рэпера Тимати, который отреагировал на публикацию Ксении Собчак.

«Он считает, что отношение к Ксении ровно такое же, как и у нее ко всем. Сложно не согласиться», — отметила Мария Погребняк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксении Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве.

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