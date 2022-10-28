Ксении Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 196

Знаменитая журналистка с началом расследования покинула родину. Границу она пересекла пешком.

Ксении Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что статус сбежавшей в Литву Ксении Собчак изменен. Следователь МВД рассказал об отмене постановления о привлечении журналистки как подозреваемой по делу о вымогательстве. Теперь она обладает статусом свидетеля.

«В настоящий момент она имеет статус свидетеля», — сообщил источник.

Ранее Ксения Собчак состояла в статусе подозреваемой в громком скандале о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Фигурантами дела также являются коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и экс-главредактор журнала Tatler Ариан Романовский. Следствие полагает, что они вымогали у Чемезова крупную сумму за удаление данных в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак приобрела фейковые билеты в Дубай и Турцию. Пока полиция искала телеведущую в аэропортах и проводила обыски в ее частном доме, Ксения Собчак пешком пересекла границу с Литвой по израильскому паспорту.

5-tv.ru спросил у экспертов, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак. Адвокат Эви Гервиц и юрист Владислав Кочерин рассказали о праве Ксении Собчак на репатриацию

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика