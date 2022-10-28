Ксении Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что статус сбежавшей в Литву Ксении Собчак изменен. Следователь МВД рассказал об отмене постановления о привлечении журналистки как подозреваемой по делу о вымогательстве. Теперь она обладает статусом свидетеля.

«В настоящий момент она имеет статус свидетеля», — сообщил источник.

Ранее Ксения Собчак состояла в статусе подозреваемой в громком скандале о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Фигурантами дела также являются коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и экс-главредактор журнала Tatler Ариан Романовский. Следствие полагает, что они вымогали у Чемезова крупную сумму за удаление данных в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак приобрела фейковые билеты в Дубай и Турцию. Пока полиция искала телеведущую в аэропортах и проводила обыски в ее частном доме, Ксения Собчак пешком пересекла границу с Литвой по израильскому паспорту.

5-tv.ru спросил у экспертов, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак. Адвокат Эви Гервиц и юрист Владислав Кочерин рассказали о праве Ксении Собчак на репатриацию