Метание яиц и задержания: в Молдавии продолжаются протесты против властей

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В Молдавии продолжаются протесты с требованием отставки президента Санду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Оппозиция недовольна падением уровня жизни в стране и требует отставки президента Майи Санду.

В Кишиневе противники власти схлестнулись с полицией. Многотысячная колонна хотела пройти по центральному бульвару молдавской столицы, но уткнулась в полицейский кордон.

Тогда демонстранты попытались прорвать оцепление. Самые активные стали швырять в силовиков яйца. В ответ полицейские приступили к жесткому разгону протестующих. Несколько человек были задержаны.

Антиправительственные акции в Молдавии проходят уже больше месяца. Оппозиция недовольна падением уровня жизни в стране и требует отставки президента Майи Санду.

Тем временем в Молдавии энергокризис вышел на новый уровень: там официально запретили майнить криптовалюту, а людям запретили включать свет без особого повода. Вся страна в целом переходит на режим строгой экономии, в планах даже остановить движение троллейбусов в Кишиневе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент Молдавии Санду пригрозила «жестко наказывать» защитников России.

 

 

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