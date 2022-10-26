Тушите свет, сливайте воду: Молдавия прощается с хорошей жизнью из-за энергокризиса

Антироссийские санкции давно начали работать против тех, кто их ввел. Надолго ли хватит терпения?

Тем временем в Молдавии энергокризис вышел на новый уровень: там официально запретили майнить криптовалюту. Страна переходит на режим строгой экономии. В планах даже остановить движение троллейбусов. О такой возможности заявил мэр Кишинева.

Кроме того, жителей просят не пользоваться в часы пик лифтами. Освещение в зданиях рекомендуют снизить на 30%. Архитектурная и художественная подсветка признана непозволительной роскошью — власти просят отключить витрины, лайтбоксы и прочую рекламу, которая потребляет электричество. А в общественных заведениях необходимо уменьшить обогрев до 19 градусов выше ноля, а в нерабочие часы снижать температуру до 15-ти.