«Бургеры достали!»: в Россию заходят зарубежные стритфуд-компании

Для рестораторов одни плюсы: и налоги меньше, чем на родине, и россияне готовы пробовать новые блюда. Как быть с конкуренцией?

Освободившийся рынок сбыта и нулевой НДС творят чудеса: в Россию все чаще заходят аутентичные стритфуд-компании из дружественных стран. Теперь вместо гамбургеров и картошки фри, предлагают сербские плескавицы и турецкие лепешки. Как минимум — это новые ощущения!

Но есть проблема: даже с учетом ушедших из страны компаний, дефицита в стритфуде нет, и новичков обязательно ждет конкуренция. Готовы ли они к ней, знает Анна Воропай.

Плескавица, чевапчичи, белградский стейк — эти традиционные сербские блюда здесь делают по старинным рецептам. И заворачивают в ароматный, еще теплый хлеб — самун, выпеченный на месте. Тут же, при клиентах жарят отбивные, колбаски и даже целые куски вырезки.

«Надо ее крутить, вот так обжаримо!»

С балканским акцентом повар Славко рассказывает, как сделать идеальную плескавицу — круглую плоскую котлету.

«Заворачиваем вот эту штуку и делаем вот так», — рассказывает повар Славко Шимонович.

Мясную лепешку он проглаживает, проминает, и кажется, что-то ей нашептывает. Как и чевапчичи, плескавицу делают из натурального фарша — 97% говядины и 3% ягненка. Приготовить такие колбаски без сноровки крайне сложно.

Первый чевапчич вышел комом, а вот первое кафе с сербским фастфудом набирает обороты. Его Предраг Райкович открыл в дополнение к сербскому ресторану. Заготовки, такие как фарш, например, везут оттуда. Чтобы потом на месте все было быстро, вкусно, сытно и недорого. Хозяин заведения уверен: у их национального фастфуда в России есть все перспективы.

«Потому что это качество, это не то что, извиняюсь, макдональдсы, там чистая химия, по-моему. А здесь реально мясо», — считает управляющий партнер сербского фастфуда Предраг Райкович.

По мнению рестораторов, именно сейчас для иностранных компаний настало удачное время для прихода на российский рынок. С 1 июня этого года НДС стал нулевым для бизнеса с оборотом до двух миллиардов. То есть небольшие компании из других стран могут открыть свой стритфуд в России. Налоги у нас меньше, чем на родине.

«Интерес к российскому рынку возникает у дружественных к нам стран. Они понимают, предполагают, что западные компании ушли, и место освобождается. Да, конечно это Турция, в Турции очень хорошо развит фастфуд. И их фастфуд нам близок», — говорит председатель координационного Совета рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Если сербская плескавица россиянам еще в новинку, то турецкий донер-кебаб или шаурма уже давно в сердцах любителей поесть быстро и сытно. Теперь о приходе в нашу страну задумались крупные игроки сетевого фастфуда.

«Турецкие рестораны смогут стать успешными на российском рынке так как в последние несколько лет большие игроки уходят из России, а турецкая культура и кухня становятся все популярнее в мире», — заявил ресторатор Волкан Гюдек.

Назим — владелец бургерной в Стамбуле. Здесь у него 20 ресторанов. И он вполне серьезен в намерениях открыть отделения еще и в Москве.

«Ожидания в плане прибыли довольно высокие, но конечно, все будет зависеть от местного рынка, я верю в то, что все будет хорошо, так как Россия — страна с большим потенциалом», — сказал управляющий турецкого фастфуда Назим Байраклар.

Глобально на российском рынке быстрого питания пока мало что изменилось. Суммарно выручка гигантов по-прежнему превышает выручку всего остального фастфуда. Но после недолгого закрытия иностранных сетей, их обиженные клиенты готовы пробовать что-то новое и могут пойти на перекус не в привычную бургерную, а в условную котлетную или киоск с шаурмой.

«По большому счету, бургеры они достали всех, эти бургеры, хочется чего-то нового интересного попробовать. И если это новое будет приходить и советовать вкусу российскому, то это пойдет очень хорошо», — говорит ресторанный критик Олег Назаров.

Вот только новичкам еще предстоит выдержать конкуренцию. Ведь дефицита вкусной и быстрой еды как не было, так и нет. Пресытившихся клиентов придется завоевать тем самым вкусом, благодаря которому съедается все — до последней крошки.