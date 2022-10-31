По пятам за Бузовой: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко записали новую песню

Оказывается, любовь к музыке живет в сердце футболиста с раннего детства. И это, конечно, никак не связано с успехом бывшей жены на эстраде.

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что вместе с женой-моделью Анастасией Костенко записал песню. Об этом он рассказал в новом выпуске в шоу Елены Север.

Как говорится, у нее был парень, футболист и певец, о нем все говорили — это полный вперед… Впору так обновлять нетленку Сергея Чигракова в честь Ольги Бузовой, бывшей жены Тарасова.

Не новость, что многие известные люди стремятся выйти на эстрадную сцену, разглядев в недрах своих талантов и музыкальный. Так в свое время сделала и Ольга Бузова, вскоре после развода с Дмитрием, кстати. Спустя еще одну свадьбу и рождение трех детей ее примеру решил последовать и футболист. Хотя, по его словам, связано это прежде всего с привитой в детстве любовью к творчеству.

Нежные отношения с музыкой у него завязались благодаря отцу. Папа спортсмена — меломан, поэтому наследник тоже вырос лояльным к разной музыке, в том числе эстрадной. Он признался, что с удовольствием слушает российских исполнителей, таких как Филипп Киркоров, Владимир Кузьмин, из звезд помоложе уважает рэперов Мота и Navai. С теплотой вспоминает, как перед тренировками его отец включал группу «Любэ», один из альбомов коллектива маленький Тарасов даже знал наизусть. Семейной традицией было исполнение песен под аккомпанемент домашнего караоке.

«У Мота на свадьбе я пел. Я сочинил специально песню, так волновался! Там и звезды разные были, было волнительно. Но Моту очень понравилось… Последнюю песню с женой записали, но еще не выпустили. Думаем, какое название сделать. Нам помог Дима Карташов. Мы с ним дружим очень хорошо», — поделился футболист.

По словам спортсмена, Анастасия Костенко поет хорошо, ведь за ее плечами музыкальная школа и уроки игры на фортепиано. Однако превращать творческое хобби в бизнес знаменитости не планируют. Когда их совместный трек будет готов, возможно, поделятся в соцсетях, не больше. Новоиспеченный артист надеется, что поклонники оценят его талант.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Костенко отправилась штурмовать социальную сферу. Многодетная мама выступила в Госдуме с докладом о семейных ценностях.

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