Увела мужа у Бузовой и рассуждает о семейных ценностях — Костенко выступила в Госдуме
Анастасия Костенко выступила с докладом о семейных ценностях в Госдуме
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Экспертов удивил выбор инфлюенсеров, приглашенных на встречу с Госдумой.
Скандально известная Анастасия Костенко, которая увела мужа-футболиста Дмитрия Тарасова у певицы Ольги Бузовой, рассказала о семейных ценностях в Госдуме. Она выступила как спикер с докладом на первом заседании союза «Социальный блогер».
Эксперты в эфире федерального канала обсудили встречу в Госдуме. Они сочли ироничным подбор инфлюенсеров, приглашенных на заседание. Эксперты считают, что для общения с политическими деятелями следовало бы позвать лидеров мнений, которые отличаются деятельностью, связанной с освещением социальных проблем в России.
«Так позвали бы только людей, которые занимаются чем-то полезным, потому что приглашение таких нивелирует вообще все», — прокомментировал Андрей Норкин.
Многие эксперты поддержали его мнение. Они сообщили, что Госдуме следовало бы разговаривать с общественно-значимыми блогерами. Публицист Михаил Смолин добавил, что приглашенные просто воспользовались возможностью поговорить с депутатами с целью поднять статус и активность в блоге.
Не согласился с коллегами лишь депутат Александр Ющенко. По его словам, первое заседание уже принесло свои плоды. Было принято решение создать кодекс этики блогеров.
«Это конкретный пример дискуссии и обсуждения определенной проблемы. Если мы не можем бороться с процессом, его нужно возглавить», — добавил зампред комитета по информационной политике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме отменили выступление овдовевшей «королевы сухого льда» Диденко. Пользователи сети были возмущены, что блогер выступит с докладом о первой медицинской помощи.
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