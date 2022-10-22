Экспертов удивил выбор инфлюенсеров, приглашенных на встречу с Госдумой.

Скандально известная Анастасия Костенко, которая увела мужа-футболиста Дмитрия Тарасова у певицы Ольги Бузовой, рассказала о семейных ценностях в Госдуме. Она выступила как спикер с докладом на первом заседании союза «Социальный блогер».

Эксперты в эфире федерального канала обсудили встречу в Госдуме. Они сочли ироничным подбор инфлюенсеров, приглашенных на заседание. Эксперты считают, что для общения с политическими деятелями следовало бы позвать лидеров мнений, которые отличаются деятельностью, связанной с освещением социальных проблем в России.

«Так позвали бы только людей, которые занимаются чем-то полезным, потому что приглашение таких нивелирует вообще все», — прокомментировал Андрей Норкин.

Многие эксперты поддержали его мнение. Они сообщили, что Госдуме следовало бы разговаривать с общественно-значимыми блогерами. Публицист Михаил Смолин добавил, что приглашенные просто воспользовались возможностью поговорить с депутатами с целью поднять статус и активность в блоге.

Не согласился с коллегами лишь депутат Александр Ющенко. По его словам, первое заседание уже принесло свои плоды. Было принято решение создать кодекс этики блогеров.

«Это конкретный пример дискуссии и обсуждения определенной проблемы. Если мы не можем бороться с процессом, его нужно возглавить», — добавил зампред комитета по информационной политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме отменили выступление овдовевшей «королевы сухого льда» Диденко. Пользователи сети были возмущены, что блогер выступит с докладом о первой медицинской помощи.