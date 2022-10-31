«Не по-мужски»: солист «На-На» Владимир Политов осудил Витаса за нападение

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 205

Певец Владимир Политов осудил атаковавшего чиновника с газовым баллончиком Витаса

«Не по-мужски»: солист «На-На» Владимир Политов осудил Витаса за нападение

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Прославившийся своим фальцетом артист проявил излишнюю брутальность в стычке с чиновником в караоке-клубе и стал фигурантом уголовного дела.

Солист группы «На-на» Владимир Политов осудил поступок коллеги по музыкальному цеху Витаса (настоящее имя Виталий Грачев), который распылил слезоточивый газ в глаза чиновнику Минтруда РФ Султану Джандигову во время потасовки в столичном караоке-клубе.

«Никакого уважения и восторга не вызывает. Баллончик — это средство защиты, а не нападения. И как-то он не по-мужски себя повел», — заявил солист «На-На» в эфире НТВ.

В ходе ток-шоу, которое было посвящено происшествию вокруг Витаса, свое мнение высказала и актриса Елена Проклова. Поведение певца в конфликте с Султановым она назвала «глупейшей историей» В ее глазах музыкант предстал не заступником, а «пацаном», который достал баллончик с единственной целью — самоутвердиться.

Владимир Политов, певец, заслуженный артист РФВладимир Политов, певец, заслуженный артист РФ. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Инцидент послужил основой уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно соответствующей статье 115 Уголовного кодекса РФ, нарушителю грозит наказание от штрафа до ареста на четыре месяца. Как объяснил ситуацию сам Витас, ему пришлось применить перцовый баллончик, чтобы избежать нападения оппонента. Также в сеть попало видео потасовки.

По словам исполнителя, Султанов невежливо вел себя с его супругой, поэтому нужно было заступиться. Но это только раззадорило сотрудника Министерства. После стычки певец поехал домой, а пострадавший — в травмпункт и полицию. Он получил химический ожог роговицы первой степени. Политов считает поступок Витаса недостойным, а обвинения справедливыми.

Стоит отметить, на счету певца немало скандальных историй. В 2013 году он сбил на своем автомобиле велосипедистку. В ходе разбирательств выяснилось, что артист был лишен российский водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но получил новые, использовав украинский паспорт. В 2018-м соседи Витаса вызвали полицию после пятичасовой стрельбы из стартового пистолета, что он устроил во дворе своего дома на Рублевке.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат Сергей Жорин назвал истинную причину скандала с Витасом.

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