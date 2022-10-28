Адвокат Жорин назвал истинную причину скандала с Витасом в баре Москвы

Поклонники недоумевают: как спокойный и рассудительный артист мог попасть в конфликтную историю? Ответ оказался очевидным.

В скандальной истории с участием певца Витаса — новый поворот. Сегодня выяснилось, что газовый баллончик в столичном караоке-клубе он распылил, чтобы защитить супругу. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил звездный адвокат артиста Сергей Жорин. Скандальное видео распространилось в социальных сетях и СМИ с огромной скоростью. Изначально поклонники думали, что артист был просто не в себе.

«В отношении Витаса действительно возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Конфликт произошел после того, как Витас заступился за свою жену. В настоящее время уже допрошены свидетели, которые рассказали как все было на самом деле. Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник придал огласке этот инцидент. А мы не сомневаемся в том, что именно он слил в СМИ видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего все началось. Когда станет известно обо всех обстоятельствах этого конфликта — вряд ли это позитивно скажется на репутации государственного служащего. В интересах следствия, я не могу пока подробно рассказать о произошедшем, но могу сказать точно — Витас повел себя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд», — подчеркнул Жорин.

По словам очевидцев конфликта, сначала пострадавший — сотрудник Минтруда — оскорблял жену артиста, потом переключился на него самого. Позвал на улицу, чтобы разобраться «по-мужски». Атмосфера накалялась, тогда-то Витас и достал баллончик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии Витаса после дебоша в баре.