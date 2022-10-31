Анастасия Решетова рассказала о смене вероисповедания: «Мне было стыдно»

Знаменитость долгое время хотела стать мусульманкой, но только недавно смогла решиться на это.

Российская модель Анастасия Решетова приняла ислам, однако не все подписчики поняли ее решение и теперь звезда регулярно получает негативные комментарии. Девушка долго не решалась стать мусульманкой, ведь выросла в православной семье, поэтому агрессия публики расстраивает ее.

«У меня есть подруга — мусульманка Назима, певица, она меня поддержала в этом вопросе. Мне было стыдно, потому что мой папа — верующий христианин, я росла в православной культуре. Но я тот человек, который слушает свое сердце», — рассказала Решетова в интервью Надежде Стрелец.

Больше всего подписчики обвиняют Анастасию в несоблюдении традиций. Мусульманки отличаются скромностью в одежде, высказываниях и характере. Эффектная брюнетка не готова постоянно носить хиджаб, а в ее личном блоге есть фото в бикини. Несмотря на критику, звезда призывает публику уважать других и никого не осуждать.

«Я понимаю, что далеко не праведная, я непокрытая, делаю много вещей, запрещенных у нас в религии. Но все мы — не святые. Главное, не осуждать друг друга», — заявила она.

Тимати перестал давать Решетовой деньги на общего сына: «Все на мне»

Аудитория до сих пор ищет причину необычных перемен в жизни Решетовой. Некоторые предположили, что после разрыва с рэп-исполнителем Тимати Анастасия завела роман с мусульманином. Однако эту версию звезда опровергла. Сейчас красавица не состоит в отношениях, а этим летом она рассталась с неизвестным избранником и хочет побыть в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru публиковал архивные фото Решетовой с сыном от Тимати.

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