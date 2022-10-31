Тимати перестал давать Решетовой деньги на общего сына: «Все на мне»

Модель с гордостью заявила, что не нуждается в материальной поддержке мужчины, так как и сама хорошо зарабатывает.

Модель Анастасия Решетова заявила, что сама обеспечивает сына от бывшего возлюбленного — рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. В интервью Надежде Стрелец она заявила, что никогда не была содержанкой, и жалеет, что принимала дорогие подарки от бойфренда. Лучше бы, признается, она в свое время предлагала ему вкладываться в бизнес-проекты, которые пришлось с нуля взращивать самостоятельно.

Решетова, которая неохотно делится деталями своей личной жизни, поделилась, что сейчас ни с кем не состоит в отношениях. Недавно она рассталась с мужчиной, так как поняла — пришло время побыть одной и четко определить, кого она хочет видеть рядом, и какой мечтает быть сама. Из темы выбора спутника жизни беседа плавно перетекла в сферу материального. Слух, что Тимати до неприличия щедрый человек, который обеспечил ее едва ли не до конца жизни, Решетова опровергла.

«Тимур меня совсем сейчас никак не обеспечивает. Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы на ребенка. Если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной, это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная, мы снимаем ее несколько лет. Сейчас я ее покупаю», — рассказала модель.

Тимати и Решетова расстались осенью 2020 года после шести совместных лет. Общему сыну Ратмиру на тот момент был год от роду. Пара официально не узаконила отношения, после разрыва ребенок остался жить с мамой. Сейчас мальчику три года, отец проводит с ним много времени, с удовольствием делится впечатлениями с поклонниками в социальных сетях. У исполнителя также есть старшая дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой.

Недавно Ратмир пошел в детский сад. Он становится все более самостоятельным, уже учится самостоятельно одеваться. Анастасия Решетова недавно не раз признавалась, что очень привязана к малышу, ей тяжело даются перерывы в общении, когда его забирает к себе на время отец. Детский сад и частые полеты за границу по делам — маме и сыну теперь часто приходится расставаться. Модель, несмотря на переживания, старается не опекать наследника чрезмерно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фаворитка Тимати из шоу «Холостяк» Мария Вебер ждет ребенка.