«Как в сказке никогда не бывает»: беременная Решетова отложила свадьбу

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Модель ожидает второго ребенка.

Почему Решетова отложила свадьбу — кто отец ребенка

Фото: legion-media/PEOPLETALK

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Решетова отложила свадьбу из-за токсикоза во время беременности

Модель и блогер Анастасия Решетова раскрыла подробности грядущего прибавления. Об этом рассказала сама модель, сообщает 7Дней.ru.

Из-за беременности ей пришлось пересмотреть планы: свадьбу, назначенную на конец сентября, отложили. Причиной стал сильный токсикоз.

«После утверждения эскиза платья пишу в ателье: „Перенос, умираю от токсикоза, и живот уже будет большой“. Так что, девочки, у меня как в сказке никогда не бывает», — рассказала Решетова.

Решетова давно признается, что не любит масштабные торжества. По ее мнению, свадьба нужна больше для родни и социума, чем для нее самой. Она бы предпочла скромную роспись.

«Закидайте меня помидорами, но никогда не хотела и не любила свадьбы», — объяснила Решетова.

Кроме того, модель заявила, что не планирует гендер-пати — вечеринку, на которой объявляют пол будущего ребенка.

Отдельно Решетова коснулась того, как на известие о пополнении отреагировал ее старший сын Ратмир. Ребенку шесть лет, он появился на свет, когда Решетова была в отношениях с Тимати. Как рассказала Решетова, сын отреагировал на новость без волнения.

«Ратик был рад», — поделилась Анастасия.

Напомним, о беременности Решетова сообщила 30 сентября. В дальнейшем модель уточнила, что не станет раскрывать имя отца ребенка, однако подчеркнула: он не связан с Владиславом Абрамяном, с которым ей приписывали роман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати намерена перенести еще одну операцию на груди. Отвечая на вопрос подписчика о том, не хочет ли она вернуть груди естественную форму, модель подтвердила, что такой шаг у нее запланирован. По ее словам, после вторых родов и грудного вскармливания она сразу сделает операцию, уже все спланировала. Она также отметила, что если бы у нее сегодня спросили, делать операцию или нет, она бы отказалась, поскольку стала больше ценить себя настоящую.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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