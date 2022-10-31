Снова вместе? Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили вдвоем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 115

Брэдли Купер и Ирина Шейк воссоединились на прогулке с дочерью

Снова вместе? Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили вдвоем

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

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Поклонники ждут возобновления отношений любимой пары.

Модель Ирина Шейк и актер Бредли Купер подогрели слухи о возобновлении отношений. Все началось с их совместной прогулки с дочерью по Нью-Йорку. Как сообщило издание Daily Mail, в преддверии Хэллоуина Леа де Сьен нарядилась в костюм чертенка и радостно гуляла с мамой и папой.

В том числе известно об их появлении на частной вечеринке Self Portrait. Журналистам на мероприятии удалось заснять звезд рядом с основателем бренда Ханом Чонгом и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом. Несмотря на присутствие других людей, в этот раз Шейк и Купер были без дочери и, кажется, посетили вечеринку как пара.

Как отметило издание Газета.ру, об отношениях модели и актера стало известно еще в 2015 году. Через два года после этого у знаменитостей родилась общая дочь. Влюбленные собирались узаконить свои отношения, но весной 2019 года объявили о разрыве.

Поклонники были опечалены случившимся. Потом Ирине Шейк приписывали отношения с Канье Уэстом, а Брэдли Купера сватали певице Леди Гаге. Только в июле в СМИ заговорили о романе актера с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин.

Ранее 5-tv.ru публиковал детские фото Ирины Шейк, пропитанные атмосферой русского детства.

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