Квартира погубила: в исчезновении Выходцевой заподозрили ее племянника

Знаменитая актриса пропала две недели назад, но официальной информации о судьбе Выходцевой так и не появилось.

Россияне обсуждают загадочное исчезновение заслуженной артистки Инны Выходцевой. Знаменитая актриса пропала две недели назад, после госпитализации в токсикологическое отделение института Склифосовского. Друзья Выходцевой до сих пор строят теории, что же могло случиться с артисткой.

По словам сотрудника Гильдии актеров кино, актриса была распределена в Дом ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной. Близкая подруга Выходцевой, журналистка Марина Саид Шах, в беседе с 5-tv.ru сообщила, что пыталась связаться с «домом престарелых». Однако руководство отказалось предоставлять сведения о местонахождении артистки.

«Дом ветеранов — это не психиатрическая больница, а открытое учреждение, которое должно предоставлять информацию», — возмутилась Шах.

Сиделка 88-летней Выходцевой поделилась с федеральным каналом, что актриса вела закрытый образ жизни. Последнее время состояние артистки ухудшалось. Недавно помощница застала актрису без сознания и вызвала скорую.

Также появилась версия, что звезда фильма «Москва слезам не верит» хотела покончить жизнь самоубийством. Но друзья отказываются верить в слухи. По их словам, актриса была полна жизненных сил и не собиралась переезжать в «казенный дом».

Подруга актрисы Алла Вейкина считает, что в исчезновении Инны Выходцевой замешан ее племянник Евгений, который появился из ниоткуда накануне загадочного события. Племянник уговаривал актрису прописать его в квартире Выходцевой.

«Эта квартира и стала, на мой взгляд, причиной ее беды», — уверена Вейкина.

Вскоре Евгений пропал, а от него остались только внушительные счета за коммунальные услуги и письма о долгах мужчины. Выходцева пыталась связаться с внуком, и собиралась обратиться в суд. Но актриса не успела подать заявление и испарилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналистка Мариана Саид Шах вычислила похитителя Инны Выходцевой.