Немцев предупредили о тяжелых болезнях из-за быстро разрастающейся в их домах плесени

Жители Германии начали экономить на отоплении на фоне скачка цен на энергоносители, что привело к ухудшению микроклимата в их жилищах из-за высокой влажности. Это чревато для здоровья.

Плесень, которая появилась в домах жителей Германии из-за энергокризиса может вызвать опасные заболевания, практически не поддающиеся лечению. Об этом 5-tv.ru рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что из-за влажного климата и энергетического кризиса в домах Германии начала массово разрастаться плесень. Немцы со взлетом тарифов на коммуналку начали экономить на отоплении своих жилищ — и столкнулись с еще большим риском.

Как объяснил врач, плесень может вызвать множество заболеваний, от обычной аллергии до хронического ринита и бронхиальной астмы.

«Плесень является индикатором нездорового микроклимата. Прежде всего, плесень является очень сильным аллергеном. Такие грибы приводят к риниту — хроническое воспаление носа. И развивается бронхиальная астма», — рассказал Владимир Болибок.

Кроме того, споры плесени загрязняют воздух. Если они попадают внутрь организма человека, то начинают активно размножаться, поражая органы. От этого крайне трудно избавиться — внутренняя плесень не поддается медикаментозному лечению.

«Попадая в организм человека, эти споры могут прорастать на слизистой, поражать легочную ткань, вызывая микоз. Это разрастание плесени внутри человека. Он может быть не только в области дыхательных путей, но и в желудочно-кишечном тракте. Это заболевание, которое очень тяжело лечить. Грибы устойчивы к антибиотикам», — подытожил специалист.

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