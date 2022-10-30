Спиртовая терапия: почему нельзя согреваться алкоголем во время болезни

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 54

Терапевт Дудецкий предупредил об опасности согревания алкоголем во время болезни

Спиртовая терапия: почему нельзя согреваться алкоголем во время болезни

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Народные средства борьбы с простудой — одно другому рознь. И если ложка меда как минимум не повредит, то водку с перцем врачи категорически запрещают.

Согреваться спиртными напитками во время болезни опасно, так как алкоголь снижает иммунитет и способствует лишь затягиванию лечения. Такое мнение в интервью изданию «Доктор Питер» высказал врач-терапевт Андрей Дудецкий. По словам медика, многие популярные народные средства борьбы с ОРВИ являются как минимум неэффективными, в худшем случае они усугубляют ущерб здоровью.

Специалист предостерег пациентов от таких ошибок, как прием противовирусных и жаропонижающих препаратов, а также антибиотиков при первых признаках простуды без назначения врача. Расхожее мнение, что болезнь лучше переносить «на ногах», якобы так быстрее отступает, он тоже назвал в корне неверным.

Налегать на витамины, отметил Дудецкий, не стоит. Едва ли они в короткий срок укрепят иммунную систему. А вот нагрузку на желудочно-кишечный тракт в без того ославленном теле обеспечат.

«Еще один народный рецепт — бороться с ОРВИ небольшими дозами алкоголя. В основном предлагают использовать крепкое спиртное, но есть и любители лечиться теплым пивом. Такая „терапия“ гарантированно снизит уровень иммунной защиты организма, а значит, болезнь рискует затянуться», — добавил доктор.

По словам Дудецкого, лучшее решение в случае недуга — обратиться к своему лечащему врачу, подробно описать симптомы, пройти диагностику и далее исполнять предписания. Так как ОРВИ не отличается особенно тяжелым течением и последствиями, многие пациенты предпочитают сами назначать себе лекарства или не соглашаются с медиками.

Такая самонадеянность может превратить легкое недомогание в серьезную проблему с букетом побочных явлений.

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