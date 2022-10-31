Он меня бесит: Решетова пожаловалась на Тимати после расставания

Модель и рэпер разошлись два года назад, однако до сих пор общаются ради общего сына.

Модель Анастасия Решетова призналась, что до сих пор в общении с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) ругается и спорит с ним, хотя они расстались уже два года назад. Прекратить же общаться знаменитости не могут из-за общего сына Ратмира.

«Он меня иногда бесит. И ведет он себя так, как мне очень не хочется… Мы с ним спорим, ругаемся. Но все равно он есть в моей жизни и никуда не денется», — сказала Решетова в интервью Надежде Стрелец.

Модель также с гордостью заявила, что не берет у бывшего возлюбленного деньги на содержание их ребенка, так как в состоянии обеспечивать его сама. По словам Решетовой, она жалеет, что в свое время принимала дорогие подарки от Тимати вместо того, чтобы предлагать ему вкладываться в совместные бизнес-проекты.

Рэпер и модель расстались осенью 2020 года после шести лет отношений. Их сыну Ратмиру на тот момент исполнился год. Пара официально не узаконила отношения, после разрыва ребенок остался жить с мамой. Сейчас мальчику три года, отец проводит с ним много времени, с удовольствием делится впечатлениями с поклонниками в социальных сетях. У Тимати также есть старшая дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой.

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