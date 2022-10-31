Он меня бесит: Решетова пожаловалась на Тимати после расставания

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Решетова рассказала о проблемах в общении с Тимати после расставания

Он меня бесит: Решетова пожаловалась на Тимати после расставания

Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Модель и рэпер разошлись два года назад, однако до сих пор общаются ради общего сына.

Модель Анастасия Решетова призналась, что до сих пор в общении с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) ругается и спорит с ним, хотя они расстались уже два года назад. Прекратить же общаться знаменитости не могут из-за общего сына Ратмира.

«Он меня иногда бесит. И ведет он себя так, как мне очень не хочется… Мы с ним спорим, ругаемся. Но все равно он есть в моей жизни и никуда не денется», — сказала Решетова в интервью Надежде Стрелец.

Модель также с гордостью заявила, что не берет у бывшего возлюбленного деньги на содержание их ребенка, так как в состоянии обеспечивать его сама. По словам Решетовой, она жалеет, что в свое время принимала дорогие подарки от Тимати вместо того, чтобы предлагать ему вкладываться в совместные бизнес-проекты.

Рэпер и модель расстались осенью 2020 года после шести лет отношений. Их сыну Ратмиру на тот момент исполнился год. Пара официально не узаконила отношения, после разрыва ребенок остался жить с мамой. Сейчас мальчику три года, отец проводит с ним много времени, с удовольствием делится впечатлениями с поклонниками в социальных сетях. У Тимати также есть старшая дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Решетова решила сменить вероисповедание.

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.62
0.09 61.12
-0.01
«Мертвые будут помогать»: почему Хэллоуин в этом году особенный

Последние новости

19:52
Путин в Сочи встретился с Пашиняном и Алиевым
19:38
Он меня бесит: Решетова пожаловалась на Тимати после расставания
19:21
В Москве открылась выставка «Химия-2022»
18:59
Дочь создателя «Твое» избил неизвестный в центре Москвы
18:46
Война с памятью: в Латвии снесли памятники советским воинам
18:27
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы

Сейчас читают

Самый большой риск: гинеколог об увлечении дочери Шукшиной силовыми нагрузками
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика