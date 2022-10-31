Более половины немцев считают, что Шольц не годится на пост канцлера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Bild: 55% граждан Германии считают, что Шольц не годится на пост канцлера

Более половины немцев считают, что Шольц не годится на пост канцлера

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sven Eckelkamp

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Опрос граждан Германии показал крайне низкую поддержку председателя федерального правительства.

Более половины немцев считают, что канцлер Олаф Шольц не справляется со своей работой. Об этом свидетельствует опрос института INSA, проведенный по заказу таблоида Bild.

Согласно данным исследования, 55% жителей Германии придерживаются мнения, что Шольцу не по плечу должность канцлера. Из них 31% считают, что он «скорее» не готов к текущим политическим вызовам, а 24% — что «совсем» не готов. В свою очередь 37% граждан удовлетворены работой канцлера.

Также у немцев поинтересовались, отдали бы они свой голос за Шольца, если бы у них была возможность избрать канцлера напрямую. Только 27% ответили утвердительно. Еще 15% предпочли бы проголосовать за лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, а 49% не выбрали бы ни одного из двух кандидатов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Олафа Шольца в участии в антиамериканской демонстрации в 1983 году. Оказалось, что в молодости нынешний канцлер ФРГ был ярым противником размещения в Германии войск и оружия США, однако с возрастом «переобулся» и теперь продвигает интересы заокеанских господ на европейском континенте даже в ущерб соотечественникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немцы потребовали «отменить» главу Незалежной Владимира Зеленского, считая его «наследником Гитлера».

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