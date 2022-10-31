«В три ночи встаю и жру!»: певец Шура плюнул на диеты после операции

Знаменитость перенес операцию на желудок. Его отправили под нож хирурга сразу после гастроскопии.

Певец Шура (Александр Медведев) рассказал, что на него снова «напал жор» после похудения на 35 килограммов. Он перенес операцию на желудок и был вынужден отказывать себе во многом, а сейчас это в прошлом. Об этом Шура рассказал корреспондентам dni.ru.

Исполнитель хита «Ты не верь слезам» признался, что его долго мучили изжоги, бесконтрольно рос вес, и он решился на обследование. 45-летний артист сделал гастроскопию и был удивлен результатом.

«Меня прямо с этой гастроскопии отправили на операционный стол. На желудке была грыжа размером с ладонь», — рассказал Шура.

Три месяца после операции организм певца не воспринимал ничего кроме детского пюре и перемолотой в блендере еды.

«Бокал белого можно, ну два. Крепкое спиртное не могу, извините, меня тошнит потом», — добавил артист.

Но сейчас Шура реабилитировался и снова радует себя вкусной едой. В количествах певец себя не ограничивает, да и во времени потребления тоже.

«Я люблю пожрать! Когда отрезали желудок, у меня ничего, кроме детского питания, организм не принимал. А сейчас жру все! В три ночи встаю и жру!» —поделился радостью певец.

Чтобы не вернуться к прежнему весу, Шура стал нагружать себя физической активностью. По словам музыканта, он гуляет с собакой на свежем воздухе по три часа в день. Он отмечает, что ходьба хорошо влияет на обменные процессы организма. Теперь остается надеяться, чтобы все, чтобы съедено, не «вернулось после долгих ночей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Шура изменился до неузнаваемости.