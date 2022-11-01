Шипы и крахмал: что поможет от падений на льду зимой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

Оказывается, чтобы иметь шипованную подошву, не обязательно покупать обувь с шипами.

Шипы и крахмал: что поможет от падений на льду зимой

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Obermeier

Осень постепенно сдает свои позиции, уступая зиме. А это значит, что наступает опасный период «катка» на дорогах. Как бы городские службы ни пытались помочь пешеходам, природа зачастую оказывается хитрее и ставит свои ледяные «подножки». На этот случай Сибкрай.ru собрал несколько советов, чтобы уберечь вас от падений и травм.

Эксперты советуют подбирать обувь по погоде. Следует отдать предпочтение удобству, а не красоте. Допустимая высота каблука не должна превышать четыре сантиметра, еще лучше — рифленая или шипованная подошва, которая гарантирует сцепление с дорогой.

Совершенно не обязательно приобретать обувь с шипами, достаточно найти ледоступы- специальные шипованные накладки на подошву. Можно также намазать ее клеем и закрепить результат песком — получится шершавая поверхность. Помочь сможет также приклеенный на подметку обрезок старого валенка, войлока или лейкопластырь. Уберечь от нежелательного скольжения может помочь и густоразведенный крахмал.

В борьбе с гололедом все средства хороши, поэтому не удивляйтесь вкрученным в подошву саморезам или надетым поверх обуви шерстяным носкам.

Пожилым людям стоит вооружиться тростью с резиновым наконечником или палкой с заостренным концом.

Главное помнить, что основная опасность может поджидать вас на подъемах и спусках. Передвигаться по скользкой поверхности нужно аккуратно, небольшими шагами, на согнутых коленях, а руки лучше держать наготове и вынуть из карманов.

Если падения не избежать — прижмите подбородок к груди, а локти к телу — это поможет минимизировать травмы. Безопаснее всего падать на бок, но если вы после падения чувствуете головокружение или тошноту — не вставайте самостоятельно. Попросите помощи у прохожих или вызовите скорую помощь самостоятельно по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наступившая внезапно зима спровоцировала многочисленные ДТП в Москве.

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