Раскрыта семейная тайна: Виторган стал солдатом израильской армии

За плечами — служба в российской армии. На новом месте жительства было решено продолжить военную карьеру.

Внуки российского актера Эммануила Виторгана Даниил и Полина переехали в Израиль. Долгое время семья артиста хранила в тайне планы младших наследников. Недавно, как пишет 7Дней.ru, Эммануил Гедеонович проговорился, что отпрыски уже прошли процедуру репатриации и получили законное право постоянно жить на Земле обетованной. Внучка теперь ищет работу в местных театрах, а внук решил снова стать солдатом.

Полина и Даниил — дети актера Максима Виторгана от первого брака с Викторией Верберг. Старшей сейчас 26 лет, младшему — 22. Он уже был солдатом в рядах российской армии в 2020 году. К слову, если бы он сейчас жил на родине, мог бы попасть под частичную мобилизацию. Однако военную карьеру решил продолжить в Израиле.

«Он знает, чего хочет. Это самое главное», — сказал знаменитый дедушка во время обсуждения планов Даниила Виторгана.

Как известно, вторая бывшая супруга Максима Виторгана и мама его третьего наследника Платона Ксения Собчак сейчас тоже за пределами России. Прежде поговаривали, что и она готовится к переезду в Израиль, но в конце концов журналистка оказалась в Литве. Произошло это в связи с уголовным делом, в котором Ксения Анатольевна сначала проходила как подозреваемая, но вскоре стала свидетелем.

Правоохранители расследуют эпизод вымогательства 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В контексте уголовного дела под стражу был отправлен коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Они, по версии следствия, потребовали у Чемезова деньги за удаление данных в Telegram-канале.

Ксения Анатольевна уехала за границу без Платона. Ранее 5-tv.ru выяснял, какая судьба ждет мальчика после бегства знаменитой мамы.