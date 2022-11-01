Русалка и спартанец: во сколько обошлись костюмы Самойловой и Джигана для Хэллоуина

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 55

Джиган и Самойлова раскрыли стоимость своих хэллоуинских костюмов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / Samoylova Oxana

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Дети звездной четы тоже поэкспериментировали с образами.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова устроили шумную вечеринку по случаю Хэллоуина, на ней исполнитель предстал в образе спартанца, а его жена нарядилась в русалку. Праздничные костюмы супруги купили всего за 100 рублей.

«В последний момент купленные за 100 рублей костюмы. Мы готовы!» — подписала в соцсетях Оксана Самойлова.

Кстати, семья серьезно отнеслась к празднику — приняла участие в профессиональной фотосессии. Для этого рэпер и бизнесвумен оборудовали шестиметровую кровать в своем доме, на которой позировали все вместе. К примеру, на одном из снимков семья облачилась в супергероев, а на другом — в семейку Адамс.

А в нарядах викинга и русалки Самойлова и Джиган уже появились на самой вечеринке, которая проходила в дубайском отеле. Не отставали от родителей и дети звездной четы— к примеру, Майя и Давид выбрали образы старушки и старика. В раж вошли и другие гости праздника — «красные шапочки», рыцари, американские полицейские, в таком составе компания веселилась до шести утра.

К слову, это не первый Хэллоуин, который семья отметила с размахом. Так происходит на протяжении четырех лет, пояснила Самойлова.

«Пока наши дети не ходили в английскую школу, мы знали об этом празднике только из американских фильмов. Но сейчас уже четыре года мы готовимся к нему как к важнейшему празднику в году. Дети начинают меня мучить костюмами примерно с января. В этом году из-за незапланированных выходных праздник в школе отменили. Пришлось перенести вечеринку во двор, не зря же готовились столько», — рассказала жена рэпера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Самойлова начала брать в отпуск с Джиганом своих родителей.

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