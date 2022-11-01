Бургерные баталии: Тимати судится с партнерами по бизнесу

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 26

Тимати подал в суд на партнеров по Black Star Burger

Бургерные баталии: Тимати судится с партнерами по бизнесу

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Рэпер считает, что компаньоны скрывают от него реальную прибыль сети ресторанов.

Тимати развернул судебные баталии против собственных партнеров по бизнесу. Речь идет о сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger, в которой рэпер имеет долю в 17%.

Как выяснил сайт KP.RU, на днях Тимур Юнусов проиграл дело в Арбитражном суде Москвы. Известно, что рэпер заподозрил своих «бургерных партнеров» в махинациях, а именно — в сокрытии документов и части прибыли. Еще в августе Тимати через суд потребовал предоставить абсолютно все документы за все время существования сети.

И это не все: Юнусов потребовал выплачивать ему по пять тысяч рублей за каждый день ожидания документов. Партнеры заявили, что якобы нужные документы были отправлены звезде рэпа по почте, а некоторые бумаги существовали в единственном экземпляре.

Суд отклонил жалобы Тимати и посчитал его теорию недостоверной из-за отсутствия весомых доказательств, но рэпер не успокоился. В сентябре он начал искать покупателя для своей доли — и не в первый раз. Еще год назад Юнусов нашел иностранного покупателя и попытался «всучить» ему долю в 17% за 70 миллионов рублей.

Тимати получил большую часть суммы (63 миллиона), но на последней стадии сделки покупатель нашел неточности в финансовой отчетности и отказался. Тогда рэпер подал иск в суд — и выиграл. Впрочем, как узнал KP.RU, иностранец подал апелляцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова пожаловалась, что рэпер не дает ни копейки на их общего сына.

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