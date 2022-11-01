«День сурка»: как живут сестры Хачатурян после убийства отца

Обвиняемые девушки до сих пор ждут приговора суда за преступление, совершенное в 2018 году.

Аурелия Дундук, мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, рассказала, как семья живет сейчас, спустя четыре года после страшного события.

«Как мы живем? Одним днем, фактически. Каждый день, как день сурка. Все ждем, ждем. Только вот непонятно, чего. Вердикт еще не оглашен, что будет — неизвестно. Конечно, я рада, что так все сложилось и девочки не в СИЗО, дома. Я могу их видеть, общаться. Могло бы быть и хуже гораздо», — поделилась женщина в интервью Woman.ru.

Она рассказала, что младшая из дочерей, 21-летняя Мария, сейчас живет с ней, а 22-летняя Ангелина и 23-летняя Крестина — по разным адресам (по решению суда девушкам нельзя общаться друг с другом).

Дундук говорит, что рада возможности видеть дочерей и общаться, но осознавать, что в любую минуту их могут приговорить к тюремному заключению, тяжело.

«Учиться так ни одна и не пошла в итоге, хотя Ангелина и Мария сдали ЕГЭ уже будучи под следствием, и хорошие баллы набрали. А Крестина на момент всего случившегося числилась в медицинском колледже. Бросила. Но какая тут может быть учеба, когда непонятно, чего ждать», — посетовала мать девушек.

Она отметила, что дочери уже привыкли жить без интернета, но это ограничение не дает им развиваться профессионально и продвигаться на работе, поэтому никаких планов на будущее они не строят.

По словам Дундук, из-за ограничений суда сестры даже не смогли прийти на похороны любимой бабушки, которая всеми силами боролась за их освобождение, а весной прошлого года умерла от коронавируса.

В 2018 году сестер Хачатурян обвинили в убийстве родного отца по тяжкой статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы, однако они до сих пор ждут приговора: четыре года назад Басманный суд отпустил их из-под ареста, но наложил ограничение на общение друг с другом и со свидетелями по делу, а также на пользование интернетом.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено в собственном доме в июле 2018 года. Дочери погибшего в результате расследования признались в убийстве и рассказали, что не могли больше терпеть издевательства над собой со стороны отца.

В марте 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Его подозревают в побоях и сексуальном насилии над собственными дочерями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ отказался смягчить обвинение подозреваемым в убийстве отца-тирана сестрам Хачатурян вопреки мнению Генеральной прокуратуры.