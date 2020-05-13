По словам Алексея Липцера, теперь стороне защиты предстоит ознакомиться с материалами дополнительного расследования.

СК РФ отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян — адвокат

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Следственный комитет РФ отказался смягчить обвинение подозреваемым в убийстве отца-тирана сестрам Хачатурян вопреки мнению Генеральной прокуратуры. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

«Нас уведомили об окончании дополнительных следственных действий. Следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору, отказавшись смягчить или переквалифицировать на необходимую оборону», — сказал юрист.

Адвокат отметил, что теперь стороне защиты предстоит ознакомиться с результатами дополнительного расследования. По словам Алексея Липцера, материалы до конца мая будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Семейная драма разыгралась 27 июля 2018 года. По версии следствия, три сестры Хачатурян совершили убийство своего отца в квартире одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве. Подозреваемые сообщили, что их близкий человек был тираном, давил на них психологически, бил и насиловал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу сестер Хачатурян назначили дополнительные экспертизы.

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СК РФ отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян — адвокат

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