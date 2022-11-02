Супермодель Хайди Клум нарядилась на Хэллоуин в костюм дождевого червя

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Ее супруг Том Каулитц выбрал образ одноглазого рыбака.

Супермодель Хайди Клум нарядилась на Хэллоуин в костюм дождевого червя

Фото: www.globallookpress.com / FS; 5-tv.ru

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Супермодель Хайди Клум появилась в образе, который подтвердил ее титул королевы Хэллоуина. Всемирно известная топ-модель пришла на вечеринку в Нью-Йорке в костюме червя.

Ее супруг, член рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц нарядился под стать — он облачился в костюм одноглазого рыбака. Сказать, что гости были в шоке, — ничего не сказать.

Причем своей бурной фантазией Хайди Клум поражает из года в год.  Например, в 2011-м она превратилась в человека без кожи. В 2013-м появилась в образе старушки. Потом переоделась в подругу мультяшного кролика Баггз Банни — Лолу. А еще напугала всех злобным оскалом оборотня из клипа Майкла Джексона на песню «триллер».

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