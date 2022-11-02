Максим Галкин* оставляет жену Аллу Пугачеву в день ее рождения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35

Юморист Максим Галкин пропустит 74-летие жены Аллы Пугачевой из-за гастролей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram** / maxgalkinru; 5-tv.ru

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Вместо празднования 74-летия супруги артист отправится в путешествие по Германии один.

Юморист Максим Галкин* не будет присутствовать на дне рождения жены Аллы Пугачевой. 15 апреля ей исполнится 74 года, однако 46-летний благоверный в этот день запланировал концерт в немецком городе Гютерсло. Об этом он рассказал подписчикам в социальных сетях. В видеообращении к фанатам, которое снимала, к слову, Алла Борисовна, Галкин озвучил план гастролей до весны 2023 года.

Пародист, как известно, не был в России более полугода. В первые дни спецоперации РФ на Украине оy выступил с критикой политики страны и вместе с семьей перебрался в Израиль. Там артист дал первые концерты, после чего организовал тур по Европе и далее по различным уголкам мира. Останавливаться, судя по всему, не собирается, периодически хвалится полными залами и восторженными отзывами зрителей.

К первому сентября Пугачева вернулась в Москву и отправила детей Лизу и Гарри в школу. Однако антироссийские высказывания Галкина, ставшие регулярными, не остались без внимания. После признания его иностранным агентом Алла Борисовна забрала двойняшек и вернулась в Израиль, попросив при этом у властей и ей присвоить статус иноагента, что и у мужа.

Гастроли Галкина, очевидно, певица тоже одобряет, его отсутствие на своем дне рождения не считает проблемой. Об этом в видеообращении упомянул и сам юморист, посмеявшись: «15 апреля, жена отпустила, я в Гютерсло». За годы совместной жизни юморист впервые пропустит личный праздник жены.

Ранее, писал 5-tv.ru, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили новое гражданство.

* — включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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