Проклятая улица: грузовик в Москве на огромной скорости врезался в такси

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 186

Два человека погибло в ДТП с участием такси и грузовика в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Kuzia; 5-tv.ru

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В последнее время в этой части столицы регулярно случаются происшествия.

На московской улице 1905 года произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека. Водитель грузовика на полной скорости въехал в легковое такси, за три секунды до этого в желтую машину села женщина. Шофер и пассажирка погибли на месте. Момент жуткого столкновения попал на видео, его предоставил Дептранс Москвы.
Источник фото/видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Дептранс. Оперативно

На кадрах видно, что таксист остановился на специальной разметке перед автобусом и дождался пассажирки. Через три секунды после того, как женщина села в автомобиль, в него врезался грузовик на большой скорости. Он протащил машину на несколько метров вперед. В результате легковой транспорт оказался смят между автобусом и грузовиком.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля сбежал с места происшествия. Им оказался гражданин Беларуси. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, своим побегом шофер только усугубил ситуацию.

«От восьми до 15 лет. Это 264 статья ч. 6 пункт „б“ УК РФ. <> Если бы он остался на месте ДТП и стал бы сотрудничать со следствием, то получил бы куда меньше. Но, поскольку, он скрылся с места ДТП — это является отягчающим обстоятельством», — объяснил он.

К слову, только за эту осень в этом месте случилось сразу несколько происшествий. В конце сентября рядом с клубом «16 тонн», который расположен недалеко от улицы 1905 года, началась стрельба. Один из посетителей поссорился с охранником и ранил его, после чего скрылся.

Также около двух недель назад на Красной Пресне произошло еще одно ДТП — полицейская машина столкнулась с кроссовером. Тогда пострадали четыре сотрудника правоохранительных органов. А сегодня в этой же части столицы грузовик насмерть протаранил невинного таксиста и пассажирку. Что будет дальше?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат переехал ребенка под Новосибирском и с руганью скрылся с места ДТП.

Проклятая улица: грузовик в Москве на огромной скорости врезался в такси

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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