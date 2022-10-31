Депутат переехал ребенка под Новосибирском и с руганью скрылся с места ДТП

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Депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП под Новосибирском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Libor Sojka; 5-tv.ru

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Мужчина оставил лежать шестилетку с тяжелыми травмами на асфальте.

В Новосибирской области водитель внедорожника переехал маленького ребенка, отругал его и поехал дальше. На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль поворачивает во двор, и в этот момент на дорогу выходит мальчик.

Водитель не заметил и сбил маленького пешехода. Проехав еще несколько метров, мужчина вышел из машины и,  увидев что мальчик жив, возмущенно развел руками и даже не помог пострадавшему подняться. Постояв некоторое время, мужчина сел обратно в автомобиль и уехал. Так и оставив ребенка одного лежать на асфальте.

По некоторым данным, за рулем находился местный депутат Сергей Мамонтов. Позже он сам пришел в полицейский участок и все рассказал. За то, что депутат покинул место ДТП, полиция уже завела административное дело. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Шестилетний мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает. С родителями сбитого мальчика Мамонтов так и не связался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как депутат от КПРФ сбил иркутскую спортсменку на пешеходном переходе.

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