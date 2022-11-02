Движение вверх! Котировки Мосбиржи растут перед выборами в Конгресс США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 22

Эксперт Антонов: если глава ФРС Джером будет мягок, то западные рынки вырастут

Движение вверх! Котировки Мосбиржи растут перед выборами в Конгресс США

Фото: Depositphotos / SergeyP

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Ситуация на рынках зависит, в том числе, и от вменяемых действий Федеральной резервной системы США.

Российский рынок акций настроен на дальнейший рост и уход выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Об этом в беседе с EADaily рассказал эксперт Алексей Антонов. По его словам, эффект от дивидендов по «Газпрому» заканчивается. Помимо этого, покупкам сейчас мешают приближающиеся длинные выходные и грядущее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Мосбиржи накануне почти не изменился, но основные бумаги закрылись разнонаправленно.

«Быть может, если глава американского регулятора Джером Пауэлл в преддверии выборов в Конгресс США будет мягок, то западные рынки и сырьевые активы подрастут, что простимулирует к возобновлению восхождения и российские акции», — сказал Антонов.

Он добавил, что днем ранее большие потери коснулись черных металлургов, которые и возглавили список аутсайдеров. Также с потерями завершили день «Роснефть» и «Лукойл», а лидерами стали «Яндекс», QIWI, HeadHunter.

«Сегодня от них можно ждать продолжения подъема, но уже меньшими темпами», — пояснил эксперт.

Также лучше, чем рынок, день закрыл «Норникель», но с его акциями Антонов рекомендует быть очень осторожными, поскольку в последнее время они очень быстро падают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему на Мосбирже распродают бумаги «Лукойла» и «Роснефти».

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