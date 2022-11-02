Неурожай «яблок»: в Китае остановился крупнейший завод по производству iPhone

Больше 20 тысяч человек заперли в парке аттракционов и выпускают оттуда только после отрицательного теста на ковид.

В Китае остановилось производство iPhone'ов на крупнейшем в мире заводе. Предприятие закрылось на строгий карантин — еще неделю назад там обнаружили больных ковидом и ограничили доступ на производство, но это не помогло.

Власти уверяют, что пытаются перераспределить объемы производства на другие заводы. Но ситуация с ковидом сейчас усложняется по всей стране. Хуже всего обстановка в Шанхае — накануне там даже устраивали облавы на местных жителей, больше 20 тысяч человек заперли в парке аттракционов и выпускают оттуда только после отрицательного теста на ковид.