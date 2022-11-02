Мечтает о лаврах Меркель: политолог раскрыл планы Шольца на посту канцлера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 067

Политолог Бредихин: Шольц мечтает стать для Европы тем политиком, каким была Меркель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Emil JanÃŸEn; Ruptly; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Недовольство и волнения среди граждан, которые сейчас наблюдаются в ФРГ, канцлеру могут быть только на руку.

Несмотря на массовое недовольство граждан Германии работой канцлера Олафа Шольца, о чем свидетельствуют соцопросы, политик вряд ли повторит судьбу британского экс-премьера Лиз Трасс и уйдет в отставку раньше срока. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин.

Он отметил, что Шольц не столь долго находится у власти, чтобы можно было давать объективную оценку его деятельности. При этом политолог уверен, что у немецкого канцлера определенно есть будущее в европейской политике.

«На мой взгляд, у Шольца будущее есть, и будущее такое, о котором он мечтает. А мечтает он как раз-таки стать тем политиком для Европы, каким была Ангела Меркель, а именно занять руководящую роль в системе европейских политиков», — отметил Бредихин.

По его мнению, то недовольство и волнения среди граждан, которые сейчас наблюдаются в ФРГ, канцлеру могут быть только на руку, потому что позволят изменить социально-экономический и миграционный форматы страны, а возможно, решить и другие проблемы.

«Вполне возможно, что именно на это он и рассчитывал, и это позволит ему направить ситуацию в Германии в несколько другое русло. Вплоть до того, что будет изменен формат ее суверенности», — пояснил Бредихин.

Он добавил, что если Шольцу удастся реализовать этот замысел, то он может повторить путь Меркель и пойти на второй срок, если же нет, то «отсидит» лишь текущий.

Согласно данным исследования института INSA по заказу таблоида Bild, 55% жителей Германии считают, что Шольцу не по плечу должность канцлера. Из них 31% считают, что он «скорее» не готов к текущим политическим вызовам, а 24% — что «совсем» не готов. Только 37% граждан отметили, что удовлетворены работой канцлера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько тысяч немцев вышли на протесты против политики Германии по Украине.

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