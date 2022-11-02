Экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна от мужа-миллионера

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина беременна от нового супруга. Подробностями поделился Super.ru.

Известно, что будущая мама уже все продумала: выбрала имя и даже роддом (клиника ММА им. Сеченова). К слову, Лена Катина очень хочет девочку, а приблизительная дата появления на свет малыша — июль. Это означает, что малыш будет Раком по знаку Зодиака.

Недавно певица вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Для него ребенок будет первенцем, а у 38-летней Лены Катиной есть семилетний сын Саша от прошлого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем. Известно, что после расставания Кузманович и Катина сохранили теплые отношения, а маленький Саша поладил с новым мужем мамы и постоянно проводит с ним время.

Отношения с Дмитрием Спиридоновым «экс-татушка» скрывала долго. Познакомились они, когда Лена Катина выступала на мероприятии. Будущий муж был покорен ею и пригласил певицу на свидание. Так и началась их история.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лена Катина попала на операционный стол из-за сомнительной диеты.