Экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна от мужа-миллионера

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 61

38-летняя артистка уже выбрала имя малыша и роддом.

Экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна от мужа-миллионера

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина беременна от нового супруга. Подробностями поделился Super.ru.

Известно, что будущая мама уже все продумала: выбрала имя и даже роддом (клиника ММА им. Сеченова). К слову, Лена Катина очень хочет девочку, а приблизительная дата появления на свет малыша — июль. Это означает, что малыш будет Раком по знаку Зодиака.

Недавно певица вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Для него ребенок будет первенцем, а у 38-летней Лены Катиной есть семилетний сын Саша от прошлого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем. Известно, что после расставания Кузманович и Катина сохранили теплые отношения, а маленький Саша поладил с новым мужем мамы и постоянно проводит с ним время.

Отношения с Дмитрием Спиридоновым «экс-татушка» скрывала долго. Познакомились они, когда Лена Катина выступала на мероприятии. Будущий муж был покорен ею и пригласил певицу на свидание. Так и началась их история.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лена Катина попала на операционный стол из-за сомнительной диеты.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

20:23
Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате РФ
20:11
Захарова высказалась о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
19:59
Экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна от мужа-миллионера
19:49
Боня возмутилась словами Киркорова про Наргиз: «Ничего мужского там не осталось»
19:37
«Плюнул в лицо матери»: Худяков жестко раскритиковал больного Тинькова
19:24
Виновник смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве задержан

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика