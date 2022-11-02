Пластический хирург дал несколько советов, как избавиться от «шеи индейки»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51

Ни для кого не секрет, что эта область визуально стареет раньше остальных участков тела. К счастью, есть способы омолодить кожу.

Пластический хирург дал несколько советов, как избавиться от «шеи индейки»

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Есть много причин, почему на наших шеях образуются заломы, и далеко не всегда дело в возрасте. Когда мы ведем сидячий образ жизни и часто сутулимся, в этой области провоцируются спазмы и сильно напрягаются мышцы. Очень важно контролировать свою осанку, потому что помимо «шеи индейки» можно заработать себе второй подбородок.

Есть еще одна неочевидная причина появления складок — неправильное отношение ко сну. Если мы спим на тесной и неудобной кровати, то рано или поздно в шее появляются зажимы. Внимательнее следить за кожей нас призывает пластический хирург Дмитрий Саратовцев в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Для тех, кто вовремя не смог уследить за состоянием своей кожи на шее есть операция по платизмопластике. Она однозначно подойдет тем категориям женщин, у кого появился второй подбородок, «кольца Венеры» или дряблая кожа.

Однако у этой операции есть и противопоказания — туберкулез, психические болезни, острые инфекции, проблемы с эндокринной системой и свертываемостью крови. Пластический хирург советует не ложиться под нож в период беременности, лактации, а также — неожиданно — при простуде. К счастью, реабилитация протекает достаточно быстро: швы можно будет снять уже через десять дней, правда на месяц придется отказаться от физических нагрузок, посещения солярия и бани.

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