Онколог назвал признак рака, который проявляется после принятия горячего душа

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 61

Онколог Ана назвал зуд после душа возможным признаком лейкоза

Онколог назвал признак рака, который проявляется после принятия горячего душа

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTOf

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При проявлении болезненных ощущений необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Многие люди после горячего душа сталкиваются с неприятным зудом. Подобное явление может сигнализировать о развитии лейкоза. Подобными мыслями поделился врач-онколог из Центра лечения рака Америки (СТСА) Юджин Ана.

«Рак крови чаще поражает людей старше 40 лет, поэтому если вам больше этого возраста, и вы заметили сильный зуд после душа, нужно посетить врача и сделать общий анализ крови», — отметил эксперт.

По его словам, зуд появляется из-за того, что на ранних этапах заболевания содержащие гистамин клетки становятся сверхчувствительными. Именно по этой причине изменяется реакция кожи горячую воду.

К слову, врач-онколог Андрей Воробьев сообщил, что принимаемый в форме добавки кальций способен снизить риск рака толстой кишки, который является одним из самых распространенных видов онкологии.

«При этом, точный механизм, с помощью которого кальций может помочь снизить риск развития рака, неясен», — цитирует слова онколога «Вечерняя Москва».

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